◇大相撲名古屋場所7・12初日番付発表一意は新入幕会見で昨年8月に亡くなった父・一男さんに触れ、「父が見たかった景色。（希望を）かなえられたかなと思う」と喜びを語った。幕下最下位格付け出しで初土俵の一昨年名古屋場所で右膝を大ケガ。5場所連続休場で転落した序ノ口からはい上がってきた。この日、新三役に昇進した義ノ富士は日大の同期。「いまだに刺激し合っている。対戦できればいい」と意気込んだ。