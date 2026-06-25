今年も上半期を振り返る『ガジェット通信 ネット流行語大賞2026上半期』の投票を開始します！編集部で選出したワードに一般公募したワードをプラスし、事前投票を実施。上位25コのワードが出揃いました。※得票数が同数のものが複数あったため、中途半端な数になっています。下記ワードから1人3つまで投票可能。みなさんご協力お願いします！投票は7月1日（水）15時まで。結果は7月上旬に発表します。ノミネートワード25コはこちら