今年も上半期を振り返る『ガジェット通信 ネット流行語大賞2026上半期』の投票を開始します！

編集部で選出したワードに一般公募したワードをプラスし、事前投票を実施。上位25コのワードが出揃いました。※得票数が同数のものが複数あったため、中途半端な数になっています。

下記ワードから1人3つまで投票可能。みなさんご協力お願いします！

投票は7月1日（水）15時まで。結果は7月上旬に発表します。

ノミネートワード25コはこちら！

・びっくりした。〇〇かと思った。

・◯◯すぎて滅！

・直哉構文（ざけんなや／ドブカスがぁ）

・「ｽﾋﾟｷ」ミーム

・お前を消す方法

・タゴサク構文（〇〇は〇〇します。〇〇だからです。）

・◯◯としては三流だと思う

・かぐやっほー！／超かぐや姫！

・ぽこあポケモン

・ボンボンドロップシール

・麻辣湯ブーム

・そのナゾ！キュアット解決！（『名探偵プリキュア』）

・「夜の踊り子」ミーム

・#WeareARASHI

・すげぇトークン出すらしいじゃん（サナエトークン）

・円安ホクホク

・AIバブル

・マンジャロ

・エプスタイン文書

・ANAだらけ

・TACOる(Trump Always Chickens Out)

・ドパガキ(ドーパミン中毒のガキ)

・おぢアタック

・冷笑

・鬼茶

下記の『Googleフォーム』から、大賞にふさわしいと思うワードを最大3つ選んで回答してください。回答は1人1回まで。

Googleアカウントによるチェックを行いますが、メールアドレスは収集しません。ページ上にアンケートフォームが表示されない方は、下記リンク先から回答をお願いします。

ガジェット通信ネット流行語大賞2026年上半期 投票フォーム（Googleフォーム）

https://forms.gle/4fM9zfJrPEzULDad7

その他ノミネートワード

上位25コから惜しくも漏れてしまいましたが、ノミネートされた上半期のワードにはこんなものもありました。

・ホルムズ海峡

・ナフサ不足

・ロビたん／驚楽の殿堂 ロビン・フッド

・予後悪い

・クリアシール帳

・シールレートティア表

・万感の思い（櫻井翔）

・ギュられる

・恋愛病院

・JPYC

・ちょる子さん

・ドルコスト平均損切り法

・再審法改正

・おくすり飲めたねダンス

・米系の食べ物／おかゆ♪おじや♪

・心パ

・キオクシア

・WBC

・サッカーW杯

・半導体相場

・トランプ相場

・中革連／5爺

・高市鬱

・サナエノミクス

・消費税減税

・インフレ

・ニューしばき隊

・辺野古関連

・チームみらい

・ネットフリックス

・JR貨物

・ステーブルコイン

・暴落のないリーマンショック

・フキハラ

・モメンタムチンパンジー

・山本期日前

・「2026 is the new 2016」現象



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