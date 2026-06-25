一般投票スタート！『ガジェット通信 ネット流行語大賞2026上半期』締切は7月1日15時
今年も上半期を振り返る『ガジェット通信 ネット流行語大賞2026上半期』の投票を開始します！
編集部で選出したワードに一般公募したワードをプラスし、事前投票を実施。上位25コのワードが出揃いました。※得票数が同数のものが複数あったため、中途半端な数になっています。
下記ワードから1人3つまで投票可能。みなさんご協力お願いします！
投票は7月1日（水）15時まで。結果は7月上旬に発表します。
ノミネートワード25コはこちら！
・びっくりした。〇〇かと思った。
・◯◯すぎて滅！
・直哉構文（ざけんなや／ドブカスがぁ）
・「ｽﾋﾟｷ」ミーム
・お前を消す方法
・タゴサク構文（〇〇は〇〇します。〇〇だからです。）
・◯◯としては三流だと思う
・かぐやっほー！／超かぐや姫！
・ぽこあポケモン
・ボンボンドロップシール
・麻辣湯ブーム
・そのナゾ！キュアット解決！（『名探偵プリキュア』）
・「夜の踊り子」ミーム
・#WeareARASHI
・すげぇトークン出すらしいじゃん（サナエトークン）
・円安ホクホク
・AIバブル
・マンジャロ
・エプスタイン文書
・ANAだらけ
・TACOる(Trump Always Chickens Out)
・ドパガキ(ドーパミン中毒のガキ)
・おぢアタック
・冷笑
・鬼茶
下記の『Googleフォーム』から、大賞にふさわしいと思うワードを最大3つ選んで回答してください。回答は1人1回まで。
Googleアカウントによるチェックを行いますが、メールアドレスは収集しません。ページ上にアンケートフォームが表示されない方は、下記リンク先から回答をお願いします。
ガジェット通信ネット流行語大賞2026年上半期 投票フォーム（Googleフォーム）
https://forms.gle/4fM9zfJrPEzULDad7
その他ノミネートワード
上位25コから惜しくも漏れてしまいましたが、ノミネートされた上半期のワードにはこんなものもありました。
・ホルムズ海峡
・ナフサ不足
・ロビたん／驚楽の殿堂 ロビン・フッド
・予後悪い
・クリアシール帳
・シールレートティア表
・万感の思い（櫻井翔）
・ギュられる
・恋愛病院
・JPYC
・ちょる子さん
・ドルコスト平均損切り法
・再審法改正
・おくすり飲めたねダンス
・米系の食べ物／おかゆ♪おじや♪
・心パ
・キオクシア
・WBC
・サッカーW杯
・半導体相場
・トランプ相場
・中革連／5爺
・高市鬱
・サナエノミクス
・消費税減税
・インフレ
・ニューしばき隊
・辺野古関連
・チームみらい
・ネットフリックス
・JR貨物
・ステーブルコイン
・暴落のないリーマンショック
・フキハラ
・モメンタムチンパンジー
・山本期日前
・「2026 is the new 2016」現象
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