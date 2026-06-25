6月24日、サッカーFIFA北中米ワールドカップ（W杯）の特別番組『緊急生放送! FIFAワールドカップの今知りたいこと、全部わかりますSP』（日本テレビ系）が放送された。番組の進行をお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」上田晋也が務めたが、一部の視聴者から不満を持たれているようだ。

同番組は、26日におこなわれる日本対スウェーデン戦を前に、これまでの日本の激闘を振り返るものだった。

「21日のチュニジア戦の日本選手の活躍を中心に、スタジオ出演者が今大会の印象に残ったプレーを紹介しました。

スタジオには『Going! Sports＆News』（日本テレビ系、以下『Going!』）W杯スペシャルキャスターの井桁弘恵さんやパンサーの尾形貴弘さん、手越祐也さん、元日本代表の中澤裕二さんと稲本潤一さんらが出演。

さらに、現地から日本テレビのスペシャルナビゲーターの竹内涼真さん、元日本代表の槙野智章さんらと中継をつないで、リポートしたのです」（スポーツ紙記者）

2時間にわたって生放送され、上田はスタジオと現地の中継チームに話を振りながら進行した。放送後のXでは

《上田さん、出演者のキャラちゃんと活かしながらまわして生放送でこんなにも楽しい番組作り上げるなんてMCの神だ》

など、上田のMCを称賛する声も少なくない。一方で、

《芸人揃いのバラエティじゃないんだからもう少し真面目に人の話を聞いてくれよ》

《やっぱり、上田の司会は苦手だな……》

といった、不満を抱く声も聞かれていた。

「丸山桂里奈さんが元サッカー選手の立場から、技術的な話をする際、上田さんがツッコミを入れる場面がありました。また、尾形さんにW杯の注目選手を聞く際、『モールス信号で伝えてくれる？』とムチャ振りしていました。

上田さんは出演者に強めのツッコミを入れたり、茶化したりする “イジりMC” でおなじみです。ただ、サッカー好きの尾形さんがボケずにきちんと話そうしているところでも、こうしたイジりをする場面があったため、少々しつこい印象を与え、苦手意識を抱いてしまう人もいたのだと思われます」（芸能記者）

上田は、2010年からスポーツ番組『Going!』でMCを務めて以降、日本テレビのスポーツ特番に起用されることが多い。ただ、そのスタイルはたびたびSNSをざわつかせていた。

「2026年はミラノ・コルティナ五輪、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）、そしてW杯と、スポーツの祭典が多いですが、上田さんは関連した特番でMCを務め、すべてのイベントにかかわる形になりました。

ただ、2月の五輪特番でスノーボードの戸塚優斗さんやフリースタイルスキーの堀島行真さんなど、メダリスト11人がスタジオに出演した際も、上田さんは選手の髪型や趣味など、あまり競技と関係ないところにツッコミを入れて話を広げる場面が多く、SNSで《選手に失礼じゃない？》と指摘されてしまったのです。

バラエティ番組では恒例のイジりも、スポーツ特番では相手の話の流れをさえぎったり、スポーツの話題から脱線することもあるため、相性が懸念されているようです」（同）

W杯特番でも、“バラエティノリ” がお茶の間を困惑させてしまったのか。