ウーバーイーツ配達中に事故を起こしたらどうなるのか。リアルな体験談です連載【ギグワーカーライター兼ウーバーイーツ組合委員長のチャリンコ爆走配達日誌】第156回ウーバーイーツの日本上陸直後から配達員としても活動するライター・渡辺雅史が、チャリンコを漕ぎまくって足で稼いだ、配達にまつわるリアルな体験談を綴ります！＊＊＊先月、自転車でウーバーイーツの配達をしている最中、交差点で他の自転車と衝突する交通