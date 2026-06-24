【大連（中国遼寧省）＝出水翔太朗、照沼亮介】中国で邦人２人が新たに拘束されたことが２４日、明らかになった。中国当局は具体的な容疑内容を明らかにしておらず、現地に進出する日系企業に不安が広がっている。大連には日系企業約１７００社が進出している。現地の貿易関連会社員は２４日、「（拘束事案は）本社からの連絡で知った。一体何が問題とされたのか」と驚いた様子で語った。「当局が具体的な情報を開示していない