徳島を代表する初夏の果物「ヤマモモ」の収穫が小松島市で最盛期を迎えています。農家の方は6月24日も、雨の中作業を行っていました。 （豊成アナウンサー）「小松島市櫛淵町にやってきました」「梅雨真っ只中のこの時期、徳島の旬の味覚と言えば『ヤマモモ』ですよね、櫛淵町は全国有数のヤマモモの産地です」 ヤマモモ農家、岡田勢津子さんです。岡田さんは「瑞光」「森口」「大師」という、主に3種類の「ヤ