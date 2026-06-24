２４日の香港マーケットは、主要９３銘柄で構成されるハンセン指数が前日比７５．９０ポイント（０．３３％）高の２３４１２．１８ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が５．６１ポイント（０．０７％）高の７７６４．９７ポイントと６日ぶりに反発した。売買代金は３２２９億１８２０万香港ドル（約６兆６６１８億円）となっている（２３日は３３４３億６１２０万香港ドル）。自律反発狙いの買いが