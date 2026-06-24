２４日の香港マーケットは、主要９３銘柄で構成されるハンセン指数が前日比７５．９０ポイント（０．３３％）高の２３４１２．１８ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が５．６１ポイント（０．０７％）高の７７６４．９７ポイントと６日ぶりに反発した。売買代金は３２２９億１８２０万香港ドル（約６兆６６１８億円）となっている（２３日は３３４３億６１２０万香港ドル）。

自律反発狙いの買いが先行する流れ。ハンセン指数は前日、２０２５年６月１９日以来、１年ぶりの安値水準を切り下げていたとあって、値ごろ感が着目されている。中東不安の後退や、中国の政策に対する期待感も支えだ。ただ、上値は限定的。中国の内需不振や、米国の利上げ観測などが引き続き重しとなっている。ハンセン指数も安く推移する場面がみられた。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、ＩＣファウンドリー中国最大手の中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が８．９％高、創薬支援の無錫薬明康徳新薬開発（２３５９／ＨＫ）が８．３％高、バイオ医薬品開発受託会社の薬明生物技術（２２６９／ＨＫ）が４．２％高と上げが目立った。

セクター別では、半導体が高い。ＳＭＩＣのほか、華虹宏力半導体（１３４７／ＨＫ）が１５．５％、キン捷電子科技（江蘇）（６６７５／ＨＫ）が９．５％、瀾起科技（６８０９／ＨＫ）が５．４％ずつ上昇した。人工知能（ＡＩ）産業の成長ペース鈍化懸念が薄らいでいる。外電が２４日、事情に詳しい複数関係者の話として、「ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）」運営の北京字節跳動科技（バイトダンス）が約２００億米ドル（約３兆２３００億円）の資金借り入れで銀行団と初期協議に入っていると報道。資金使途は明らかにされていないが、同社はＡＩ投資を拡大しているため、データセンターなどＡＩインフラ向けとの見方だ。ハンセン科技（テック）指数は１．８％高と他の主要指数をアウトパフォームした。

医薬セクターもしっかり。無錫薬明や薬明生物のほか、百済神州（６１６０／ＨＫ）が２．７％高、長風薬業（２６５２／ＨＫ）が１．９％高、艾美疫苗（６６６０／ＨＫ）と四環医薬ＨＤ集団（４６０／ＨＫ）がそろって１．２％高で引けた。

半面、非鉄・産金セクターは安い。佳キン国際資源投資（３８５８／ＨＫ）が６．０％、江西銅業（３５８／ＨＫ）が４．３％、新疆新キン鉱業（３８３３／ＨＫ）が３．３％、山東黄金鉱業（１７８７／ＨＫ）が２．５％、霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が２．４％ずつ下落した。金属市況安が逆風。２４日の上海期貨交易所（上海先物取引所）では、主要な非鉄金属の先物が前日に続き安く推移している。このほか、昨夜のＮＹ金先物は３日続落した。

本土マーケットは反発。主要指標の上海総合指数は、前日比０．１１％高の４１１０．８１ポイントで取引を終了した。ハイテクが高い。医薬、素材、空運なども買われた。半面、金融は安い。公益、自動車、消費、不動産、インフラ関連も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）