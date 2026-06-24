きょう未明、茨城県鹿嶋市の平井海水浴場の近くで、貨物船が座礁する事故がありました。きょう午前3時15分ごろ、鹿嶋市平井の平井海水浴場近くの海岸で、「第三共和丸が座礁し、航行不能となっている」と鹿島港の関係者から鹿島海上保安署に通報がありました。海上保安署によりますと、座礁した貨物船「第三共和丸」には乗組員5人が乗っていましたが、全員けがはないということです。また、燃料の流出や浸水は確認されていません。