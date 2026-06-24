大分県日出町特産の白いトウモロコシ「白雪姫」が収穫シーズンを迎えたことから、生産者らが県庁を訪れ、魅力をPRしました。 【写真を見る】“白雪姫”の味は？「甘い、フルーツみたい」特産の白いトウモロコシを知事にPR大分 純白な粒で高い糖度が特徴の「白雪姫」。日出町の特産品として8年前から生産されています。 6月中旬から露地物の収穫がはじまったことから、日出町の安部町長や生産者ら7人が県庁を訪