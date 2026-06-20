deltaは、「月島もんじゃ こぼれや」をマレーシアにオープンする。国内で7店舗を展開しており、マレーシアが初の海外店舗となる。マレーシアは日本食レストラン数が直近2年で約1.35倍に達するなど日本食人気が急拡大しており、外食を「体験」や「コミュニケーション」として楽しむ文化がもんじゃ焼きとの親和性が高いと判断し進出地に選んだ。今後はシンガポールやバンコクをはじめ、ASEAN全域への展開も視野に入れている。イスラ