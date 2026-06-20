deltaは、「月島もんじゃ こぼれや」をマレーシアにオープンする。

国内で7店舗を展開しており、マレーシアが初の海外店舗となる。マレーシアは日本食レストラン数が直近2年で約1.35倍に達するなど日本食人気が急拡大しており、外食を「体験」や「コミュニケーション」として楽しむ文化がもんじゃ焼きとの親和性が高いと判断し進出地に選んだ。今後はシンガポールやバンコクをはじめ、ASEAN全域への展開も視野に入れている。

イスラム教徒が多数を占める現地の食文化に配慮し、こぼれやの味を守りながら、豚肉不使用を前提とした出汁を現地で再設計した。メニューは国内で人気の「明太餅もんじゃ」のほか「和牛すき焼きもんじゃ」「海鮮こぼれやもんじゃ」などを展開し、もんじゃ焼きに馴染みの薄い層向けに「海鮮五目天（お好み焼き）」「鶏焼きそば」も用意する。

場所はクアラルンプールの商業施設、三井ショッピングパーク ららぽーと ブキッ・ビンタン シティセンター（ららぽーとBBCC）。営業時間は午前10時から午後10時まで。