現地６月19日に開催された北中米ワールドカップのグループD第２節で、開催国のアメリカとオーストラリアがシアトル・スタジアムで対戦した。トルコとの初戦で２−０の勝利を飾ったオーストラリアは、開始早々にいきなりチャンスを迎える。１分、敵陣でフリーマンのパスを奪ったトゥーレが右足でシュート。しかしGKフリースにキャッチされる。一方、初戦でパラグアイを４−１で下し、白星スタートを切ったアメリカは、11分に