松村北斗主演・日本テレビ系7月期土曜ドラマ『告白－25年目の秘密－』のメインビジュアルが解禁された。 本作は、純愛と狂気の狭間を描くラブサスペンス。 「野瀬化粧品」総務部に勤務する主人公・雪村爽太（松村北斗）は、野瀬麻里子（岡崎紗絵）に25年間片想いを続けてきた。その感情は純愛か、それとも執着という名の狂気なのか──。25年前に起きた凄惨な事件と、それぞれが抱える秘密が深く関係している