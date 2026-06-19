お金が貯まる人というのはコツコツとお金を貯めている人は多いのですが、「何気ない習慣」を続けていることによって、お金が貯まりやすくなっているケースも少なくありません。お金が貯まる人の何気ない習慣について、元銀行員でAll About マネーガイドの飯田道子さんが解説します。 ◆【マンガ】元銀行員は見た！1000万円貯金がある人の共通点1：お財布の中身を毎日把握する1つ目の何気ない習慣は「お財布の中身を毎日把握する」