Lu Kang Audioと光城精工は19日、仮想アースユニットをキャビネット内部に内蔵したスピーカー「Spoey 200GD Signature Edition」を、オーディオイベントOTOTEN 2026で披露した。2026年晩夏以降の発売を予定しており、価格はペアで792,000円。カラーはシグネチャーホワイト(マット)。 Spoey 200GD Signature Editionは、ブックシェルフ型スピーカー「Spoey 200」をベー