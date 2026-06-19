毎週土曜23時45分から放送中、アニメ『MAO』第12話「水の術者」のあらすじと先行カットが公開された。また、『MAO』の世界に没入できる期間限定の屋外イベント「猫鬼、令和に現る――！！ TVアニメ『MAO』猫鬼出現イベント in 下北沢」が、本日6月19日（金）から3日間、下北線路街 空き地にて開催される。『うる星やつら』『めぞん一刻』『らんま 1／2』『犬夜叉』『境界の RINNE』など、大ヒット作を生み出し続ける高橋留美子の最