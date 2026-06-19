『MAO』第12話「水の術者」 あらすじ＆先行カット公開！
毎週土曜23時45分から放送中、アニメ『MAO』第12話「水の術者」のあらすじと先行カットが公開された。また、『MAO』の世界に没入できる期間限定の屋外イベント「猫鬼、令和に現る――！！ TVアニメ『MAO』猫鬼出現イベント in 下北沢」が、本日6月19日（金）から3日間、下北線路街 空き地にて開催される。
『うる星やつら』『めぞん一刻』『らんま 1／2』『犬夜叉』『境界の RINNE』など、大ヒット作を生み出し続ける高橋留美子の最新作『MAO』。2019年より『週刊少年サンデー』（小学館）にて連載中。
大正時代を舞台に、陰陽師の青年・摩緒（まお）が、令和の時代から迷い込んだ少女・黄葉菜花（きばなのか）と出会い、900年に及ぶ ”呪い” に迫る、愛と憎しみのダークファンタジー×タイムスリップミステリー。この度、『MAO』が犬夜叉シリーズを手掛けたサンライズによってアニメ化。TV アニメは、毎週土曜23時45分から放送中だ。
このたび、6月20日（土）放送、第12話のあらすじと先行カットが公開された。
＜第12話「水の術者」あらすじ＞
水の式神に襲撃された摩緒は、平安時代の御降家で一番の水の術者を思い出すが、その術者が刺客を送るとは思えず、困惑する。一方、華紋は御降家の陰陽師がいるという海上の御堂に乗り込み、不知火と再会する。
＞＞＞第12話先行カットをすべてチェック！（写真11点）
また、『MAO』の世界に没入できる、期間限定の屋外イベントが開催される。
会場には、寿命を操る猫の妖「猫鬼」の巨大バルーンが出現。鋭い眼光で、訪れた皆様をお出迎え。そして、劇中に登場する「五行商店街の門」を再現。門をくぐると、大正時代を感じる空間が広がり、まるで令和から大正時代へタイムスリップしたかのような体験をお楽しみいただける。
さらに会場内では、おみくじ「蠱毒の壺みくじ」や謎解き「解呪の札探し」に挑戦できるほか、「MAO 新聞」号外も配布。また、摩緒・黄葉菜花・乙弥・百火・華紋のキャラクターパネルの展示や、現在販売中・予約受付中のグッズ展示も実施される。
6月20日（土）放送の第12話では、ついに菜花が暮らす令和に猫鬼が--！？
アニメとリンクした特別な空間。あなたも門をくぐり『MAO』の世界へ--。
原作／高橋留美子「MAO」（小学館「週刊少年サンデー」連載）
（C）高橋留美子／小学館／「MAO」製作委員会
『うる星やつら』『めぞん一刻』『らんま 1／2』『犬夜叉』『境界の RINNE』など、大ヒット作を生み出し続ける高橋留美子の最新作『MAO』。2019年より『週刊少年サンデー』（小学館）にて連載中。
大正時代を舞台に、陰陽師の青年・摩緒（まお）が、令和の時代から迷い込んだ少女・黄葉菜花（きばなのか）と出会い、900年に及ぶ ”呪い” に迫る、愛と憎しみのダークファンタジー×タイムスリップミステリー。この度、『MAO』が犬夜叉シリーズを手掛けたサンライズによってアニメ化。TV アニメは、毎週土曜23時45分から放送中だ。
＜第12話「水の術者」あらすじ＞
水の式神に襲撃された摩緒は、平安時代の御降家で一番の水の術者を思い出すが、その術者が刺客を送るとは思えず、困惑する。一方、華紋は御降家の陰陽師がいるという海上の御堂に乗り込み、不知火と再会する。
＞＞＞第12話先行カットをすべてチェック！（写真11点）
また、『MAO』の世界に没入できる、期間限定の屋外イベントが開催される。
会場には、寿命を操る猫の妖「猫鬼」の巨大バルーンが出現。鋭い眼光で、訪れた皆様をお出迎え。そして、劇中に登場する「五行商店街の門」を再現。門をくぐると、大正時代を感じる空間が広がり、まるで令和から大正時代へタイムスリップしたかのような体験をお楽しみいただける。
さらに会場内では、おみくじ「蠱毒の壺みくじ」や謎解き「解呪の札探し」に挑戦できるほか、「MAO 新聞」号外も配布。また、摩緒・黄葉菜花・乙弥・百火・華紋のキャラクターパネルの展示や、現在販売中・予約受付中のグッズ展示も実施される。
6月20日（土）放送の第12話では、ついに菜花が暮らす令和に猫鬼が--！？
アニメとリンクした特別な空間。あなたも門をくぐり『MAO』の世界へ--。
原作／高橋留美子「MAO」（小学館「週刊少年サンデー」連載）
（C）高橋留美子／小学館／「MAO」製作委員会
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