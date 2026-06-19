中国の4大伝統祝日の一つである端午節（端午の節句）は2009年に中国で初めて世界無形文化遺産に登録された伝統祝日で、毎年旧暦5月5日に祝う。端午節は昔の賢人をしのび、平安と幸福、健康を祈る祝日で、2000年以上の歴史を誇り、中国で代々伝えられてきた文化的な風習だ。端午節（今年は6月19日）に合わせて、中国各地で大規模な民俗行事が次々と開催されている。貴州省銅仁市碧江区では盛大なドラゴンボートパレード、広東省仏山