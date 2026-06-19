2026年6月17日、中国メディア・第一財経は、中国浙江省の自動車メーカー零跑汽車（リープモーター）の朱江明（ジュー・ジアンミン）CEOが自動運転チップの供給過剰を警告したと報じた。記事は、16日の新型Cシリーズ発売後に同社が開いたメディア交流会で、朱CEOが現在の自動運転用人工知能（AI）チップは性能が過剰な上、市場も飽和状態にあると指摘し、NIO（蔚来）、小鵬（Xpeng）、理想（Li Auto）、BYD、ファーウェイ、長