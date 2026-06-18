バレーボール・SVリーグ女子のヴィクトリーナ姫路を運営する株式会社姫路ヴィクトリーナは、17日、新ホームとなる姫路市の大和工業アリーナ姫路で、9月22日にプレシーズンマッチを開催すると発表した。今年、クラブ設立10周年の節目を迎えている、ヴィクトリーナ姫路。新アリーナは10月が本格的な開業となるが、それに先立ち、地元ファンの前で新シーズンのお披露目を行う。プレシーズンマッチでは、韓国VリーグのIBK企業銀