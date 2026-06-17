プレミアリーグのアーセナルがMFの獲得を検討している。『Gazzetta dello Sport』によると、ターゲットはセリエAのローマでプレイするマヌ・コネ。25歳のフランス代表MFで、17日のセネガル戦ではベンチ入りを果たしている。同メディアによると、すでにアーセナルはコネと個人合意に達したようだ。アトレティコ・マドリードも獲得に関心を示しているが、本人はロンドン行きを希望している。ローマの要求額は5000万ユーロ、日本円に