『娘のADHD疑惑・検査診断していない理由』1-1【漫画】本編を読む早乃あかり(@akari238ffm)さんは、ブログで『娘のADHD疑惑・検査診断していない理由』という作品を投稿し、子育て世代を中心に注目を集めている。勉強や運動が得意な長女だが、母親はある行動をきっかけにADHDを疑い始めるというエピソードだ。本作が誕生したきっかけや、ADHDだと疑われる長女の行動について、早乃あかりさんに話を聞いた。1-21-31-41-5※本作は著