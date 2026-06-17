【実話】勉強も運動もできる長女「発達障害とは無縁」→でも「2秒もじっとできない」忘れ物連発の背後に隠されたまさかの要因【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
早乃あかり(@akari238ffm)さんは、ブログで『娘のADHD疑惑・検査診断していない理由』という作品を投稿し、子育て世代を中心に注目を集めている。勉強や運動が得意な長女だが、母親はある行動をきっかけにADHDを疑い始めるというエピソードだ。本作が誕生したきっかけや、ADHDだと疑われる長女の行動について、早乃あかりさんに話を聞いた。
※本作は著者の闘病体験を描いたコミックエッセイです。紹介している病状や治療の経過には個人差があり、医学的な見解を代弁するものではありません。気がかりな症状がある場合は、必ず専門の医療機関にご相談ください。
■SNSから生まれたリアルな子育てエッセイ
本作が誕生したきっかけについて、早乃あかりさんは「Instagramでエッセイ漫画を描いてみたいな、と思ったのがきっかけでした」と振り返る。自身が身をもって経験した、子育ての大変さがベースにある。「子どもが小さかったときは、本当に記憶が抜けるくらい大変で……。そんな日々を思い出しながら描いていました」と語る。ここ数年でADHDについて知る機会が増え、発達障害への関心も高まったという。「この作品は実際の体験をもとにしつつ、わかりやすくするために一部フィクションも交えています」と、リアルな育児の苦悩が込められている。
■優秀な長女に抱いた違和感と気づき
長女のサユミちゃんは小学生のとき、勉強も運動もよくでき、一見すると発達障害とは無縁に思えた。しかし、早乃あかりさんは日常の行動に違和感を覚えていたという。「サユミは1歳のときから2秒とじっとしていられない子で、いつも走り回っていました。親としては毎日ヘトヘトで、『育児ってこんなに大変なんだ』と痛感していました。小学生になると勉強も運動もよくできて『発達障害とは無縁』と思っていたのですが、忘れ物などの不注意が多く、毎日注意しては疲れてしまう日々でした」と明かす。
さらに、iPadでドラマを流しながらスマホで音楽を聴き、散らかった部屋で勉強するなど、1つのことに集中するのが苦手な面もあった。当時は「どうして言われたことをやらないんだろう」とイライラしていたが、学ぶうちに「勉強も運動もできるADHDの子もいる」と知り、ようやく納得できたという。
おとなしいタイプのASD(自閉スペクトラム)である長男のリク君の子育ても経験し、現在は子どもたちの個性を尊重している。「サユミには私の『こうあるべき』という考えを押しつけてしまった部分があり、今はその反省も込めて、子どもたちそれぞれの得意や好きなことを大切にしています。『みんなにとっての普通』に合わせるよりも、その子らしさを伸ばせるように。社会のルールを教えつつ、安心して自分を出せる環境を作ってあげたいと思っています」
■特性を個性に「なんとかなる！」と言える理由
発達障害の子どもを持つ読者に向けて、早乃あかりさんは「発達障害とは『誰にでもある人間の特性が強く出ているもの』と感じています」と温かいエールを送る。実は、早乃あかりさん自身もASDやADHD(注意欠如・多動)のような特性を感じているという。「息子のリクが発達障害と診断されたしばらくあとに『あれ、私も同じかもしれない』と気づきました。自分の子どものころを思い出すとリクとそっくりなところがたくさんあります。そのおかげで、『あのとき自分はどう感じていたか』を思い出しながら、リクに対する接し方を考えられるようになりました」と語る。
最後に「今は、『なんとかなる！』と思っています。私も大人になれたし、むしろ今の子どもたちの方がずっとしっかりしています。時代もどんどん便利になっていくので、きっとこれからも大丈夫。そんなふうに信じています」と前向きに結んだ。
娘のADHD疑惑や息子のASDに向き合う子育ての様子が、リアルかつコミカルに描かれている本作。早乃あかりさんはほかにも数多くの作品を発信しているため、興味がある人はぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力：早乃あかり(@akari238ffm)
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