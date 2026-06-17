2車種の高性能SUVが改良メルセデスAMGは、『GLE』および『GLS』のマイナーチェンジを実施した。改良の一環として、新しいフラットプレーンクランクのツインターボV8エンジンを導入した。【画像】メルセデスAMGの高性能SUVが大幅アップグレード【改良型GLS 63とGLE 63を詳しく見る】全84枚プラグインハイブリッドからV8エンジンへの移行を進める中、メルセデスAMGはラインナップ全体にマイルドハイブリッドの『M117エボ』エンジン