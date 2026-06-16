【モデルプレス＝2026/06/16】女優の長谷川京子が6月16日、自身のInstagramのストーリーズを更新。手作りの弁当を公開した。【写真】47歳女優「肉と野菜のバランスがバッチリ」唐揚げ詰まった手作り弁当◆長谷川京子、手作り弁当公開長谷川は「Good Morning」とコメントを添え、弁当を公開。曲げわっぱの弁当箱にたくさんの唐揚げ、ブロッコリー、ゆで卵、ミニトマトのおかずとわかめご飯が詰められ、さくらんぼが別容器で添えられ