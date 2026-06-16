長谷川京子、唐揚げ詰まった手作り弁当に反響「肉と野菜のバランスがバッチリ」「詰め方がおしゃれ」
【モデルプレス＝2026/06/16】女優の長谷川京子が6月16日、自身のInstagramのストーリーズを更新。手作りの弁当を公開した。
【写真】47歳女優「肉と野菜のバランスがバッチリ」唐揚げ詰まった手作り弁当
長谷川は「Good Morning」とコメントを添え、弁当を公開。曲げわっぱの弁当箱にたくさんの唐揚げ、ブロッコリー、ゆで卵、ミニトマトのおかずとわかめご飯が詰められ、さくらんぼが別容器で添えられている。
この投稿に、ファンからは「ボリュームたっぷり」「肉と野菜のバランスがバッチリ」「彩り綺麗で食欲そそられる」「詰め方がおしゃれ」「何個でも食べられそうな美味しそうな唐揚げ」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】47歳女優「肉と野菜のバランスがバッチリ」唐揚げ詰まった手作り弁当
◆長谷川京子、手作り弁当公開
長谷川は「Good Morning」とコメントを添え、弁当を公開。曲げわっぱの弁当箱にたくさんの唐揚げ、ブロッコリー、ゆで卵、ミニトマトのおかずとわかめご飯が詰められ、さくらんぼが別容器で添えられている。
◆長谷川京子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ボリュームたっぷり」「肉と野菜のバランスがバッチリ」「彩り綺麗で食欲そそられる」「詰め方がおしゃれ」「何個でも食べられそうな美味しそうな唐揚げ」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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