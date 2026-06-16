寿司屋で「生もの抜き」で注文したら？【漫画の本編を読む】プロの技→出てきたネタは？漫画家・ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)さんの妻・カツシンさんは、アレルギーで生ものが食べられないものの寿司が大好きだ。そんな彼女のパワフルな日常を描いた漫画『破天荒な妻に今日も振り回されています』より、北陸の回らない寿司屋へ突撃したエピソードなどを紹介する。■職人を絶句させた注文破天荒な妻に今日も振り回されています01