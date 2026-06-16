ファミリーマートは2026年6月16日から、「Afternoon Tea」監修による「アフタヌーンティー」フェアを全国の店舗で開催しています。2019年から続く人気コラボですが、今回は過去最大規模となる全28種類を展開。累計販売数4億本を突破した飲料シリーズに加え、初のお酒や新作スイーツなど12種類の新商品も登場しています。紅茶好きは見逃せない激熱コラボ！●「Afternoon Tea」監修の過去最大コラボが実現 ファミリーマートと「After