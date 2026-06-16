【6月16日発売】ファミマ×Afternoon Teaの紅茶フェア開催！過去最多28商品を一挙紹介。

ファミリーマートは2026年6月16日から、「Afternoon Tea」監修による「アフタヌーンティー」フェアを全国の店舗で開催しています。

2019年から続く人気コラボですが、今回は過去最大規模となる全28種類を展開。累計販売数4億本を突破した飲料シリーズに加え、初のお酒や新作スイーツなど12種類の新商品も登場しています。

紅茶好きは見逃せない激熱コラボ！

●「Afternoon Tea」監修の過去最大コラボが実現

ファミリーマートと「Afternoon Tea」のコラボは2019年にスタート。焼き菓子から始まり、ペットボトル飲料やスイーツなどさまざまな商品を展開してきました。

今回は昨年の25種類を上回る全28種類を発売。アールグレイやセイロン、アッサムなど、さまざまな紅茶の魅力を楽しめます。

さらに、シリーズ初となるアルコール飲料「シャルドネティーサワー」も登場しています。

●窯出しとろけるミルクティープリン

アールグレイを使用したミルクティープリンに、北海道生クリーム入りのホイップクリームをトッピングした一品です。

価格は238円。数量限定。

●アールグレイ香るザクほろシュー（紅茶クリーム）

ザクほろ食感のシューパフに、ダブルクリームをたっぷり詰め込んだシュークリームです。アールグレイの香りを存分に楽しめます。

価格は248円。数量限定。

●アールグレイ香るクリスピー紅茶サンド

サクパリ食感が特徴の紅茶サンド。ひと口食べるたびに、紅茶の豊かな香りが広がります。

価格は298円。数量限定。

●アールグレイ香る紅茶カヌレ

カリッともっちりとした食感が魅力。紅茶の香りをアップさせた、香り高いカヌレです。

価格は275円。数量限定。

●アールグレイ香る紅茶のフィナンシェ

アールグレイの華やかな香りと焦がしバターのコクが楽しめるフィナンシェです。

価格は198円。数量限定。

●アールグレイ香る紅茶のバウムクーヘン

しっとり食感の生地に、アールグレイの香りを閉じ込めたバウムクーヘンです。

価格は195円。数量限定。

●アールグレイ香る紅茶のドーナツ

グレーズをかけたオールドファッションタイプ。アールグレイが上品に香るドーナツです。

価格は155円。数量限定。

●紅茶とりんごのパウンドケーキ

セイロン紅茶とりんごの組み合わせを楽しめる、しっとり食感のパウンドケーキです。

価格は190円。数量限定。

●紅茶とオレンジのザクザククッキー

セイロン紅茶とオレンジの風味が広がる、ザクザク食感のクッキーです。

価格は198円。数量限定。

●アールグレイメロンパン

アールグレイのビスケット生地に、アールグレイクリームとホイップクリームをサンドした贅沢なメロンパンです。

価格は170円。沖縄県では取り扱いがありません。

●アールグレイの生スコーンクロワッサン（ホワイトチョコチップ入り）

アールグレイ生スコーン生地とクロワッサン生地を重ね、中にアールグレイクリームをサンド。ホワイトチョコチップの食感もアクセントになっています。

価格は185円。沖縄県では取り扱いがありません。

●華やかな香りを楽しむ紅茶チョコプレッツェル

アールグレイチョコをたっぷりまとわせた、香り高いプレッツェルです。

価格は268円。数量限定。

●しっとりクッキーロイヤルミルクティー味

アールグレイ茶葉を使用した、コク深いロイヤルミルクティー味のしっとりクッキーです。

価格は198円。数量限定。

●紅茶とピーチの琥珀糖

宝石のような見た目が印象的。アールグレイとピーチの2種類の味を楽しめるサクぷる食感の琥珀糖です。

価格は450円。数量限定。

●オレンジ＆アールグレイのミルクティーアイス

アールグレイミルクティーアイスに、ブラッドオレンジ果汁使用のオレンジピール入りソースを合わせました。

価格は225円。数量限定。

2000万杯突破の大人気フラッペも！

●アップル香るティーソーダ

アップルの甘酸っぱい香りが広がるフレーバーティーソーダです。

価格は140円。

●シャルドネティーサワー

「Afternoon Tea」監修シリーズ初のアルコール飲料。シャルドネの華やかな香りと茶葉の爽やかな味わいが特徴です。

価格は177円。数量限定。全国の酒類取扱店で販売。

●アフタヌーンティーロイヤルミルクティーフラッペ

3年連続で年間売上No.1を記録した人気フラッペ。紅茶風味クッキー入りで、累計販売数は2000万杯を突破しています。

価格は360円。沖縄県では仕様が異なります。

●ティーラテ

紅茶の香りとミルクのコクを楽しめる定番ドリンクです。

価格は210円。

●砂糖不使用 ティーラテ

後味すっきりで食事にも合わせやすい、砂糖不使用タイプです。

価格は210円。

●ライチ香るジャスミンティー

ライチの爽やかな香りとジャスミンの華やかさを楽しめるフレーバーティーです。

価格は118円。

●白桃香るルイボスティー

白桃の優しい甘さとルイボスティーのすっきりした味わいが特徴のノンカフェインティーです。

価格は118円。

●シャルドネ香るストレートティー

シャルドネの華やかな香りをまとった無糖フレーバーティーです。

価格は118円。

●ルイボスティー（600ml・950ml）

苦みが少なく飲みやすいノンカフェインティーです。

価格は600mlが118円、950mlが160円。

●アールグレイティー（600ml・950ml）

茶葉の豊かな香りとすっきりした後味が特徴です。

価格は600mlが118円、950mlが160円。

●ロイヤルミルクティー

アッサム茶葉の芳醇な香りとまろやかなミルクの味わいを楽しめる、甘さ控えめのロイヤルミルクティーです。

価格は150円。

※価格はすべて税込みです。

東京バーゲンマニア編集部