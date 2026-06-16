2026年7月25日(土)、渋谷ヒカリエ11階の東急シアターオーブで上演されるミュージカル「サンセット大通り」に、東急グループが中高生と同伴者のペア800組1600名を無料招待する。応募は2026年6月29日(月)まで、東急グループ公式サイトの専用フォームから受付中。【画像】第10回となる2025年12月開催時の様子。当時の演目は「ブロードウェイ クリスマス・ワンダーランド」未来を担う中高生に本場ミュージカルを届ける「東急ミュージカ