名作ミュージカルに中高生を無料招待！東急が「サンセット大通り」公演に800組1600名を募集、応募は6月29日まで
2026年7月25日(土)、渋谷ヒカリエ11階の東急シアターオーブで上演されるミュージカル「サンセット大通り」に、東急グループが中高生と同伴者のペア800組1600名を無料招待する。応募は2026年6月29日(月)まで、東急グループ公式サイトの専用フォームから受付中。
【画像】第10回となる2025年12月開催時の様子。当時の演目は「ブロードウェイ クリスマス・ワンダーランド」
東急ミュージカルプログラムは、東急グループが2012年から続けている中高生向けの無料招待プログラム。これまで10回の開催を重ね、本場ブロードウェイ・ミュージカルの観劇体験を中高生に届けてきた。昨年度の開催では、友人同士で訪れた生徒たちが生のパフォーマンスに引き込まれ、終演後には「初めての劇場体験に感動した」という声も寄せられたという。多感な時期に本物の舞台に触れる時間は、子どもたちにとって一つの財産になりそうだ。
■演目は、世界中で愛される名作「サンセット大通り」
演目は、ミュージカル界を代表する作曲家アンドリュー・ロイド＝ウェバーが手がけた「サンセット大通り」。1950年公開の同名ハリウッド映画を原作に、世界各地で繰り返し上演されてきた作品だ。かつて銀幕を飾った伝説の大女優が、時代に取り残されながらも返り咲きを狙う--ドラマ性の強いストーリーと、主人公の心の揺れを繊細に映すメロディラインが見どころとなっている。
公演は来日カンパニーによる英語上演で、生演奏と日本語字幕付き。本場ブロードウェイの迫力をそのまま味わえるうえ、舞台を通じて英語に触れる機会にもなる。
なお、東急シアターオーブでの本公演は2026年7月10日(金)から8月1日(土)まで上演されるが、東急ミュージカルプログラムの対象となるのは2026年7月25日(土)13時開演の特別公演のみ。本公演にサラ・ブライトマンは出演しないので、申し込みの際は注意したい。
■応募は中高生1名+同伴者1名のペア、親子の観劇もOK
応募条件は、イベント当日時点で中学生または高校生1名と、同伴者1名(中学生以上)のペア。同伴者は保護者でも、友人でも、兄姉でも構わない。
応募は東急グループ公式サイトの専用フォームから。募集期間は2026年6月29日(月)までで、当選者には7月13日(月)までに招待状(座席指定券引換はがき)が発送される予定だ。また、応募は1人1回限り(同伴者含む)で、1メールアドレスで複数応募はできない。当日は生年月日を確認できるものの持参が必要で、入場時に確認される場合があるので忘れずに用意したい。
夏休みの始まりを家族で本場ミュージカル鑑賞からスタートするのも、いい思い出になりそう。応募締切まで2週間、迷っているなら応募フォームを開いてみては。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】第10回となる2025年12月開催時の様子。当時の演目は「ブロードウェイ クリスマス・ワンダーランド」
東急ミュージカルプログラムは、東急グループが2012年から続けている中高生向けの無料招待プログラム。これまで10回の開催を重ね、本場ブロードウェイ・ミュージカルの観劇体験を中高生に届けてきた。昨年度の開催では、友人同士で訪れた生徒たちが生のパフォーマンスに引き込まれ、終演後には「初めての劇場体験に感動した」という声も寄せられたという。多感な時期に本物の舞台に触れる時間は、子どもたちにとって一つの財産になりそうだ。
■演目は、世界中で愛される名作「サンセット大通り」
演目は、ミュージカル界を代表する作曲家アンドリュー・ロイド＝ウェバーが手がけた「サンセット大通り」。1950年公開の同名ハリウッド映画を原作に、世界各地で繰り返し上演されてきた作品だ。かつて銀幕を飾った伝説の大女優が、時代に取り残されながらも返り咲きを狙う--ドラマ性の強いストーリーと、主人公の心の揺れを繊細に映すメロディラインが見どころとなっている。
公演は来日カンパニーによる英語上演で、生演奏と日本語字幕付き。本場ブロードウェイの迫力をそのまま味わえるうえ、舞台を通じて英語に触れる機会にもなる。
なお、東急シアターオーブでの本公演は2026年7月10日(金)から8月1日(土)まで上演されるが、東急ミュージカルプログラムの対象となるのは2026年7月25日(土)13時開演の特別公演のみ。本公演にサラ・ブライトマンは出演しないので、申し込みの際は注意したい。
■応募は中高生1名+同伴者1名のペア、親子の観劇もOK
応募条件は、イベント当日時点で中学生または高校生1名と、同伴者1名(中学生以上)のペア。同伴者は保護者でも、友人でも、兄姉でも構わない。
応募は東急グループ公式サイトの専用フォームから。募集期間は2026年6月29日(月)までで、当選者には7月13日(月)までに招待状(座席指定券引換はがき)が発送される予定だ。また、応募は1人1回限り(同伴者含む)で、1メールアドレスで複数応募はできない。当日は生年月日を確認できるものの持参が必要で、入場時に確認される場合があるので忘れずに用意したい。
夏休みの始まりを家族で本場ミュージカル鑑賞からスタートするのも、いい思い出になりそう。応募締切まで2週間、迷っているなら応募フォームを開いてみては。
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