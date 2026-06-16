オランダは初戦で日本とドローサッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は日本がオランダに2度追いつく執念を見せるなど連日、熱戦が繰り広げられている。今大会からハイドレーションブレイク（給水タイム）が導入されたが、オランダ選手は疑問を呈した。日本は14日（日本時間15日）、1次リーグF組の初戦として強豪オランダと激突。2度リードを許す苦しい展開ながら、中村敬斗、鎌田大地のゴールで引き分けに持ち込んだ。この