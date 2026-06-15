仕事をがんばりすぎた末に心を壊した女性と、“がんばれない自分”に焦りを抱える青年が出会う――BEYOOOOONDSの平井美葉、高野洸らが出演する日本映画専門チャンネルのオリジナルドラマ『がんばって、がんばらない』が、8月7日(21:00〜ほか)に放送される。『がんばって、がんばらない』○“ちょっと事情を抱えた若者”たちが集う山奥のシェアハウスが舞台同作は、「がんばって、がんばらない」をモットーに、現代社会の中で“がん