この記事をまとめると ■タクシーは原則として正当な理由なく乗車拒否できない ■泥酔者や他人に迷惑を及ぼす恐れのある人は拒否対象となる ■危険物のもち込みや法令違反となる運行も拒絶理由になる 乗務員と利用者双方の安全を守るためのルール タクシーは原則として乗車拒否できません。ただし、とある条件に当てはまると、乗車拒否されたり、運送の拒絶ができます。今回は、タクシーが乗車拒否できる条件や運送の拒絶に該当