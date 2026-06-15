前回のカタールW杯で、サッカー日本代表はスペイン、ドイツといった強豪国に勝利した。それゆえ、今大会への期待は高い。スポーツライターの小宮良之さんは「前大会で森保監督は、『受け身のサッカー』を選択した。結果は素晴らしいものだが、選手の不満も大きかった」という――。（第2回）※本稿は、小宮良之『最高の景色』（リベラル新書）の一部を再編集したものです。写真＝新華社／共同通信イメージズ2022年12月1日、カター