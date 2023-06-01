「W杯の情報を目にするたびに悔しかった」一度は落選→“３日前”に追加招集された日本代表FWが明かした本音「航君が僕のプレーを見て…」
現地６月14日、日本代表は北中米ワールドカップのグループステージ初戦でオランダ代表と対戦する。
11日にキャプテンだった遠藤航が怪我で離脱したため、試合の３日前に追加招集されたFWの町野修斗は、ゲーム前日の13日からトレーニング後に合流した。
代表に定着しつつあったものの、後藤啓介や塩貝健人ら若手の台頭に押し出される形で一度落選。「やっぱり外れて、メンタル的にも難しい状況の時もありましたけど、次に向かうしかないという考えもありました」と当時の心境を口にする。
「ただ、ワールドカップの情報を目にするたびに悔しさっていうのは常に感情としてあった。僕がいないとワールドカップを見たくないって人も家族の中にはいたので、それを考えると（追加招集は）嬉しい気持ちはあります」
遠藤がつける予定だった６番を纏ってピッチに立つ。
「いろいろ責任というか、のしかかってくるものはありますけど、恥じないプレーというか、航君が僕のプレーを見て、町野で良かったなって思える大会にしたいです」
26歳のFWは「（遠藤は）４年間引っ張ってきた選手ですし、そこのリスペクトはもちろんあるので。ただ、自分のやれることは全てやりたいですし、大会終わった後に悔いないような行動を１日１日やっていきたいです」と、決意を露わにした。
同じく追加招集だった４年前のカタールW杯は出番がなかった。遠藤の思いも背負い、今度こそピッチで輝いてほしい。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「潰せばいい」これが遠藤航の状態が不安視されていたにもかかわらず、守田英正を招集しなかった理由なのか。日本代表取材で目撃した“変化”
11日にキャプテンだった遠藤航が怪我で離脱したため、試合の３日前に追加招集されたFWの町野修斗は、ゲーム前日の13日からトレーニング後に合流した。
代表に定着しつつあったものの、後藤啓介や塩貝健人ら若手の台頭に押し出される形で一度落選。「やっぱり外れて、メンタル的にも難しい状況の時もありましたけど、次に向かうしかないという考えもありました」と当時の心境を口にする。
遠藤がつける予定だった６番を纏ってピッチに立つ。
「いろいろ責任というか、のしかかってくるものはありますけど、恥じないプレーというか、航君が僕のプレーを見て、町野で良かったなって思える大会にしたいです」
26歳のFWは「（遠藤は）４年間引っ張ってきた選手ですし、そこのリスペクトはもちろんあるので。ただ、自分のやれることは全てやりたいですし、大会終わった後に悔いないような行動を１日１日やっていきたいです」と、決意を露わにした。
同じく追加招集だった４年前のカタールW杯は出番がなかった。遠藤の思いも背負い、今度こそピッチで輝いてほしい。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「潰せばいい」これが遠藤航の状態が不安視されていたにもかかわらず、守田英正を招集しなかった理由なのか。日本代表取材で目撃した“変化”