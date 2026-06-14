前日13日に5号3ランで大勝に貢献も…14日は欠場「無理させることできない」連敗を6で止めたDeNAにまた暗雲が立ち込めた。14日にZOZOマリンスタジアムで行われるロッテ戦前に、相川亮二監督が取材対応。牧秀悟内野手について「ちょっと症状が良くないというところで、きょう上がり（ベンチ外）にしてもう一度検査しないといけない状況」と同戦を欠場することを明かした。チームは前日13日に19安打16得点で大勝。牧も「2番・二塁