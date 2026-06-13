【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mrs. GREEN APPLE、HANA、MISAMO、M!LKらが、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のレッドカーペットに登場した。 ■NON STYLE井上裕介と森香澄がインタビュアーとして出演 ABEMAでは、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の全編無料生中継を実施中。レッドカーペットの特設ブースには様々なアーティストが訪れ、お笑いコンビ・NON STYLEの井上裕介と森香澄が現地イ