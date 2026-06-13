フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）が、13日放送のTBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」（土曜後6・30）に出演し、ウーバーイーツに挑戦したことを明かした。

この日のゲストは元TBSのエグゼクティブアナウンサーで現在はフリーの堀井美香。これまでアサイーボウルを食べたことがないということで、田中が差し入れしたもので、その差し入れを、自宅にウーバーイーツで配達してもらったという。

田中は「ウーバーイーツというものを普段しないんですけど、ドキドキしながら、やってみました」と言い、2種類のアサイーボウルと、ギリシャヨーグルトを注文したと語った。

堀井が恐縮しながら「3種類、ウーバーで一気に取れるんですか？」と聞くと「別のお店から。私もやったことがなかったんですけど、もしかしたらほかにもっといい方法があるのかもしれないけど、一点ずつ買うのね。だから、一点につき送料がかかるのね。私、普段ウーバーしないから。えっ、これ一個に対して送料こんなにかかるの？まとめてはダメなの？って思うんだけど。同じお店で3点買えばいいんだけど、別々だとこうなってしまうんだなという。そうすると配達員の方も3人。ピンポン、ピンポン、ピンポンってどんどん来るわけ」と説明した。

堀井が「そんな使い方している人、あまりいないと思うよ」と言うと「でもどうなんだろう…。だからさ、なんか申し訳ないなと思いながら。しかも1点だしさ。なんか悪いなと思うワケ。マンションの上まで上がって、フロントで受け付けして申し訳ないよと思っちゃって」と言った。

普段、犬を飼っているためあまり外食はしないという田中だが、今回ウーバーイーツを経験し「これに慣れちゃったら、この便利さを知ってしまったら、何でもかんでもウーバーイーツして。しかも現金手渡ししないじゃん、対面で。怖い！あとから携帯で精算されている感じが。GOタクシーとかもそうだけど、本当に便利でよく使わせてもらうんだけど、怖い。やっぱり払っている感覚がないから」と明かすと、堀井から「昭和のお母さんみたいなこと言う」と言われ、笑いながらも「本当にそうなの！本当に恐ろしいわ」と繰り返していた。