スケーター株式会社は、「スヌーピー」でおなじみのコミック『PEANUTS』に登場する「ウッドストック」をテーマにした「woodstock(カーニバル)」デザインのランチグッズ全5アイテムを発売する。【画像】「ウッドストック カーニバル」デザインのランチグッズをもっと見る「woodstock」デザインのランチグッズ全5アイテムを発売2026年6月5日〜18日(木)の期間、ルミネ池袋とスヌーピータウンショップ