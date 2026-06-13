スヌーピーの大親友・ウッドストックがテーマのランチグッズが登場！東京・大阪で開催中の期間限定ショップにて先行販売
スケーター株式会社は、「スヌーピー」でおなじみのコミック『PEANUTS』に登場する「ウッドストック」をテーマにした「woodstock(カーニバル)」デザインのランチグッズ全5アイテムを発売する。
【画像】「ウッドストック カーニバル」デザインのランチグッズをもっと見る
2026年6月5日〜18日(木)の期間、ルミネ池袋とスヌーピータウンショップ大阪梅田店で開催される「WOODSTOCK SMALL SHOP by SNOOPY TOWN Shop」にて先行販売。先行販売終了後の6月19日(金)よりスケーター公式オンラインショップや、量販店、雑貨店、専門店などで販売予定だ。
■ランチグッズのラインナップをチェック！
ウッドストックたちがカーニバルを楽しむ様子を描いたデザインがにぎやかでかわいらしい！ランチタイムが楽しくなりそう。さっそくアイテムをチェックしていこう。
■音の鳴らない箸・箸箱セット ハシ18センチ woodstock(カーニバル)(880円)
箸箱の中に防音クッションが付いているため、移動時にカチャカチャと音が鳴らないのがポイント。食洗機対応なのもうれしい！
■4点ロックランチボックス woodstock(カーニバル)(1980円)
4点ロックでフタをしっかり固定できるため、汁漏れしにくいお弁当箱。こちらも食洗機OK！
■メラミンタンブラー woodstock(カーニバル)(748円)
軽くて割れにくい、普段使いにぴったりのタンブラー。
■シール容器3Pセット woodstock(カーニバル)(1265円)
3つの容器がサイズ違いの入れ子式になっているため、使い終わったあとは1つにまとめてコンパクトに収納できる。
■帆布地保冷がま口型バッグ woodstock(カーニバル)(2310円)
マチが広く、お弁当箱の出し入れがスムーズに行える保冷ランチバッグ。サイズは約160×220×120ミリ。
今回紹介したアイテムは、「WOODSTOCK SMALL SHOP by SNOOPY TOWN Shop」＠ルミネ池袋・スヌーピータウンショップ大阪梅田店にて、2026年6月5日〜6月18日(木)の期間先行販売。スヌーピータウンショップ店舗では、6月中旬発売予定。スケーター公式オンラインショップでは、先行販売終了後の2026年6月19日(金)より販売予定。そのほかの量販店、雑貨店、および専門店などでは、2026年6月19日(金)以降順次販売予定となる。
楽しいランチタイムのおともにぜひゲットして！
(C)2026 Peanuts Worldwide LLC
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】「ウッドストック カーニバル」デザインのランチグッズをもっと見る
2026年6月5日〜18日(木)の期間、ルミネ池袋とスヌーピータウンショップ大阪梅田店で開催される「WOODSTOCK SMALL SHOP by SNOOPY TOWN Shop」にて先行販売。先行販売終了後の6月19日(金)よりスケーター公式オンラインショップや、量販店、雑貨店、専門店などで販売予定だ。
■ランチグッズのラインナップをチェック！
ウッドストックたちがカーニバルを楽しむ様子を描いたデザインがにぎやかでかわいらしい！ランチタイムが楽しくなりそう。さっそくアイテムをチェックしていこう。
■音の鳴らない箸・箸箱セット ハシ18センチ woodstock(カーニバル)(880円)
箸箱の中に防音クッションが付いているため、移動時にカチャカチャと音が鳴らないのがポイント。食洗機対応なのもうれしい！
■4点ロックランチボックス woodstock(カーニバル)(1980円)
4点ロックでフタをしっかり固定できるため、汁漏れしにくいお弁当箱。こちらも食洗機OK！
■メラミンタンブラー woodstock(カーニバル)(748円)
軽くて割れにくい、普段使いにぴったりのタンブラー。
■シール容器3Pセット woodstock(カーニバル)(1265円)
3つの容器がサイズ違いの入れ子式になっているため、使い終わったあとは1つにまとめてコンパクトに収納できる。
■帆布地保冷がま口型バッグ woodstock(カーニバル)(2310円)
マチが広く、お弁当箱の出し入れがスムーズに行える保冷ランチバッグ。サイズは約160×220×120ミリ。
今回紹介したアイテムは、「WOODSTOCK SMALL SHOP by SNOOPY TOWN Shop」＠ルミネ池袋・スヌーピータウンショップ大阪梅田店にて、2026年6月5日〜6月18日(木)の期間先行販売。スヌーピータウンショップ店舗では、6月中旬発売予定。スケーター公式オンラインショップでは、先行販売終了後の2026年6月19日(金)より販売予定。そのほかの量販店、雑貨店、および専門店などでは、2026年6月19日(金)以降順次販売予定となる。
楽しいランチタイムのおともにぜひゲットして！
(C)2026 Peanuts Worldwide LLC
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。