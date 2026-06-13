DNA型運用の法制化を求める団体の結成総会で発言する高羽悟さん＝13日午後、名古屋市犯罪捜査でのDNA型の採取や運用方法の法制化を求め、弁護士らでつくる市民団体の結成総会が13日、名古屋市内で開かれた。パネルディスカッションには、事件から約26年後、現場に残った血痕のDNA型が決め手となり、容疑者が特定された名古屋主婦殺害事件の被害者遺族高羽悟さん（69）が参加。「DNA情報を使って似顔絵を作るなど、突っ込んだ捜査