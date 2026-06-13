自動車税を納付したのに「車検」で“未払い”と言われ困惑しています。「PayPay」の支払い履歴は“納税証明書”代わりにならないのでしょうか？

普通自動車は紙の納税証明書が不要なことが多い

普通自動車においては、平成27年4月から運用が開始されたJNKS（ジェンクス）により 自動車税を納めているかどうかを運輸支局などがオンラインで確認できる仕組みがあります。そのため、納税情報がシステムに反映されていれば、紙の納税証明書を持っていなくても原則として車検を受けられることが多いです。

PayPay請求書払いで納付した場合も、納付そのものが正しく完了していれば、後日、自治体側の情報に反映されます。反映後であれば、車検時に紙の証明書を求められないことが一般的です。

一方で、PayPayの支払い履歴は、基本的に納税証明書そのものではありません。アプリ上で支払った記録は確認できますが、それを見せれば必ず車検が通るというものではない点に注意しましょう。

特に、車検が近い人は要注意です。スマホ決済で納付してから、納税情報がシステムに反映されるまで時間がかかる場合があります。納付直後に車検を受ける予定があるなら、事前に都道府県税事務所や車検を依頼する整備工場に確認しておくと安心です。



納付直後はシステム反映まで時間がかかることがある

PayPay請求書払いは便利ですが、支払った瞬間に車検用の納税確認ができるとは限りません。自治体や時期によって、納付情報の反映に数日から数週間かかることがあります。

そのため、車検期限が近い場合は、PayPayで支払ったあとすぐに車検へ出すと、システム上ではまだ未納のように見える可能性があります。この場合、車検手続きが進まなかったり、紙の納税証明書を求められたりすることがあります。

すでにPayPayで納付した後で、車検がすぐに迫っている場合は、まず納付先の自治体に相談しましょう。納税証明書を発行してもらえるか、発行に何が必要かを確認します。本人確認書類、車検証、PayPayの支払い履歴などを求められることがあります。

また、整備工場やディーラーに車検を依頼する場合は、「PayPayで納付済みだが、紙の証明書はない」と早めに伝えてください。車検日までに確認が取れるか、証明書が必要かを調べてもらえることがあります。

次回以降は、車検が近い年だけは金融機関やコンビニで納付する、または早めにスマホ決済で納付するなど、タイミングに注意すると安心です。



軽自動車や二輪車は自治体の扱いを確認する

軽自動車においても、令和5年1月に軽JNKSが整備され、電子的に納税確認できるようになりました。JNKSと同じく、私たち一般市民がオンラインで確認できる仕組みではなく、運輸支局や検査協会が確認できる仕組みです。

軽JNKSが登場したものの都道府県税である普通自動車とは税金の窓口が異なり、軽自動車税は市区町村が扱います。そのため、地域や車種、手続きのタイミングによって対応が変わることがあります。

軽自動車や二輪車の車検を予定している場合は、PayPayで納付する前に、自治体の案内を確認するとよいでしょう。多くの自治体では、スマホ決済で納付した場合、領収証書や納税証明書は発行されないと案内しています。その代わり、必要な場合は窓口や郵送で納税証明書を申請する仕組みになっています。

注意したいのは、車検がすぐある場合です。普通自動車と同じく、納付情報が反映されるまで時間がかかることがあります。軽自動車の場合も、納付後すぐに車検を受ける予定なら、自治体の税務課や車検業者へ確認しましょう。

また、過去に未納がある場合は、今年分だけを支払っても車検用の確認が取れないことがあります。延滞金や過年度分が残っていないかも確認が必要です。納付書が複数ある場合は、どの年度分を支払ったのかを間違えないようにしましょう。



まとめ

PayPay請求書払いで自動車税を納付した場合、紙の納税証明書が手元になくても、普通自動車ではオンラインで納税確認ができれば車検を受けられることが多いです。紙の証明書がないからといって、すぐに車検が受けられないとは限りません。

ただし、納付直後はシステムに反映されるまで時間がかかることがあります。車検が近い場合は、都道府県税事務所、市区町村、整備工場などに早めに確認しましょう。必要に応じて納税証明書を発行してもらうことも検討します。

スマホ決済は便利ですが、車検前はタイミングが重要です。次回からは、車検期限まで余裕を持って納付するか、急ぎの場合は証明書が残る納付方法を選ぶと安心です。



出典

LTA 地方税共同機構 車体課税について（ OSS / JNKS ）

小牧市 軽自動車税納付確認システム（軽JNKS）について

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー