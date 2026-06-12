アフリカンサファリで去年12月に生まれたアジアゾウの赤ちゃん「タワ」。一般公開に向けて、すくすくと成長しています。 【写真を見る】アジアゾウの赤ちゃん「タワ」すくすく成長アフリカンサファリで一般公開に向けて訓練中大分 アジアゾウのメスの赤ちゃんは、去年12月19日に誕生。名前はラオス語の12月「タンワー」にちなみ、「タワ」と名付けられました。 生まれた当初は体重128キロでしたが、母乳をよく飲み、