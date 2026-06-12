フィリップ モリス ジャパンは6月9日、加熱式たばこ「IQOS ILUMA（イルマ） 」シリーズの新製品「IQOS ILUMA i リミックス モデル」に関するオンライン発表会を開催しました。発表会では、「馴染みあるものに新たな息吹を吹き込み、生まれ変わらせる」をコンセプトにした新製品の特徴を紹介。あわせて、クリエイター・真鍋大度氏とのコラボ企画も発表されました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■ホログラ