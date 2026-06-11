お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘の妻・あいさんが11日までにオフィシャルブログを更新。夫・尾形と８歳の長女・さくらちゃんによる“父娘デート”の様子を公開し、仲睦まじい親子の姿が反響を呼んでいる。 あいさんのブログは、娘や愛犬のミクに全力で愛を注ぐ尾形の姿や仲睦まじい親子の姿、寄り添って寝る姿、親子の何気ない会話、家事・育児への赤裸々な思いなどがユーモアたっぷりにつづられ、ファンから人気を集めている。