リンクをコピーする

【6月11日より順次発売】 「LG UltraGear evo AI『45GX950B-B』」：価格 330,000円前後 「LG UltraGear evo AI『39GX950B-BAJP』」：300,000円前後 「LG UltraGear AI『32GX870B-B』」：230,000円前後 ※予想実売価格 左から「32GX870B-B」、「39GX950B-BAJP」、「45GX950B-B」 LGエレクトロニクス・ジャパンは、AI機能を備えた有機ELゲーミング