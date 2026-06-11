お笑いコンビ「チョコレートプラネット」の松尾駿（43）が11日までに自身のインスタグラムを更新。帰国中の飛行機の中で観戦できなかったNBAファイナル第4戦速報をしてくれた芸人仲間を明かした。プライムビデオのNBA中継リポーターを務めるためにアメリカを訪れた松尾。そしてNBAニックスファンでもあるため中継内でも興奮しながら現地リポートしていた。自身のインスタグラムでは「最高だったぜニューヨーク！！また絶対